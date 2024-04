Volgende game van F-Zero-designer krijgt Japanse releasedatum

En deze zomer leren we meer over de westerse release.

De Japanse releasedatum van Omega 6: The Triangle Stars is bekend! De eerste game van de mangaka Takaya Imamura sinds hij bij Nintendo is vertrokken, staat gepland voor een release op 25 juli 2024. Dit leren we van retro-site Time Extension.

We kennen Takaya Imamura vooral van zijn werk als artiest bij Nintendo. In zijn 32-jarige carrière daar, heeft hij als designer onder andere gewerkt aan F-Zero en Star Fox. In 2021 verliet hij het bedrijf om zijn droom als mangaka te achtervolgen, met Omega 6 als resultaat.

Omega 6: The Triangle Stars is een “Graphic Adventure” die draait om 2 premiejagers. In de comic worden Thunder en Kyla uit hun cryo-slaap gehaald om hun volgende doelwit op te jagen. De game wordt ontwikkeld door Happymeal en Pleocene, terwijl Clear River Games de lokalisatie moet verzorgen. En hoewel we nog niks weten over de westerse release, heeft Clear River aan Time Extension laten weten tijdens Gamescom er meer te vertellen.

De comic is nog niet naar het Engels vertaald, maar dit wordt op dit moment gedaan door Dark Horse Comics. Hopelijk kunnen wij dus binnenkort meer lezen over Thunder en Kyla!