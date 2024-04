Arcade-shooter Triggerheart Exelica komt 2 mei naar het Westen

Het duurde even, maar straks kunnen ook wij deze shoot 'em up-klassieker spelen.

18 jaar na diens eerste release in Japanse arcades is shoot ‘em up Triggerheart Exelica nog steeds relevant. Sterker nog, na verschillende ports komt de game nu ook wereldwijd naar de Switch. Volgens ontwikkelaar Cosmo Machia op 2 mei al zelfs! Lees hier wat je kunt verwachten van deze mecha-shooter.

In Triggerheart Exelica volg je het verhaal van twee triggerhearts: Exelica en Crueltear. Deze meisjesachtige mecha’s zijn ontwikkeld om te vechten tegen de mysterieuze Ver’mith. Wanneer de dames aan de winnende hand lijken te zijn, worden ze plots per ongeluk naar de aarde geteleporteerd. Deze planeet is hen volledig onbekend, maar terwijl ze herstellen beginnen ze de aarde als hun thuis te zien. Het is dan ook een onprettige verrassing wanneer de Ver’mith plots weer opduiken om de aarde over te nemen!

Triggerheart Exelica is een typische shoot ‘em up. In deze games beweeg je meestal met verticaal door een level terwijl je alles wat op je pad komt kapotschiet. Naast een verhaal- en arcademodus, heeft deze game ook een arrange-modus waar alles moeilijker wordt en een trainingmodus om even te kunnen oefenen. Verder kan je ook online meedoen aan de rankings om zo jouw scores met de rest van de wereld te kunnen vergelijken. Nieuwsgierig geworden? Onderstaande trailer geeft een korte indruk!