Krijgen we binnenkort een releasedatum voor Hollow Knight: Silksong?

Er zijn geruchten over een releasedatum!

Eerder deze week was de winkelpagina van Hollow Knight: Silksong online gegaan bij Xbox. Echter is dat op zichzelf geen al te bijzonder nieuws, omdat Hollow Knight: Silksong al een tijdje winkelpagina’s op de Nintendo eShop, de PlayStation Store, GoG en Steam heeft. Maar de winkelpagina van Xbox had wel iets nieuws namelijk een E10+ ESRB-beoordeling. Ook op sociale media werd op 1 april de winkelpagina gepromoot.

Maar waarom is deze winkelpagina belangrijk? Omdat er nu ook in Zuid-Korea een leeftijdsclassificatie is toegevoegd bij de game. In Zuid-Korea worden games niet beoordeeld door PEGI of de ESRB maar door een systeem wat alleen daar beoordeeld namelijk: de Game Rating and Administration Commitee (GRAC). Alle games die een GRAC-beoordeeling hebben staan op de website van GRAC zelf (volledig in het Koreaans). Hier staat ook nu de game Hollow Knight: Silksong bij met een leeftijdsclassificatie van twaalf jaar en ouder. Doordat er een GRAC-beoordeling is gemaakt kunnen we binnenkort hopelijk een releasedatum verwachten.

Denk jij dat de game binnenkort een releasedatum krijgt? Laat het ons weten in de reacties!