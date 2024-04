Launchtrailer Freedom Planet 2

Nu eindelijk ook op de Switch!

Vandaag verscheen Freedom Planet 2 op de Nintendo Switch. Dit langverwachte vervolg op het eerste deel liet even op zich wachten, maar vanaf vandaag kunnen we er eindelijk ook op de Switch mee aan de slag. Om dat te vieren is er ook een launchtrailer vrijgegeven. deze kun je hieronder bekijken.

Freedom Planet 2 is een snelle platformer die doet denken aan de Sonic-series. Dit keer strijd je samen met de helden van Avalice tegen de grootste dreiging ooit. Een eeuwenoud gevaar is namelijk wakker geworden in de diepte van de oceaan. Merga, een water draak uit de tijd van Avalice’s oudste oorlog, is bevrijd uit haar kristallen gevangenis. Oorlog staat op het punt om uit te breken, maar onze helden zijn verdeeld. Lukt het de meiden samen te blijven staan in deze lastige tijden? Baan je al vechtend een weg door een wereld waar katten groen zijn, motoren tegen muren omhoog rijden en monstermeisjes triomferen in het gevecht. Je neemt controle over Lilac, Carol, Milla of Neera, elk met hun eigen unieke speelstijl.