Nintendo Benelux maakt datum Seasonal Cup Spring Edition 2024 voor Mario Kart 8 Deluxe bekend

Over een paar weken is het weer zover, want dan begint de eerste Seasonal Cup van 2024!

Sinds de afgelopen paar jaren kunnen alle racers van Mario Kart 8 Deluxe meedoen aan een te gek evenement van Nintendo genaamd de Seasonal Cup. Vandaag heeft Nintendo bekendgemaakt dat het ook dit jaar weer feest is, want ook in 2024 kun je opnieuw mee racen voor fantastische prijzen. Bovendien is ook meteen de Spring Edition al aangekondigd, welke zal plaatsvinden op 20 april.

Net zoals de vorige keren krijgt ook nu de winnaar van deze Seasonal Cup Spring Edition weer een bijzondere hoofdprijs. Als het jou namelijk lukt om eerste te worden ontvang je een toffe Mario Kart 8 Deluxe-sporttas! Echter is dat niet de enige prijs, aangezien de top 20 maar liefst 1000 gouden punten ontvangt. Deze zijn dan vervolgens te besteden in de Nintendo eShop voor een leuke game. Bovendien worden er ook nog eens 20 Mario Kart 8 Deluxe-petten verloot over de top 100 spelers. Met andere woorden: het wordt door de prijzen nóg leuker om mee te doen aan dit evenement! Uiteraard ontvangt iedereen, mits je alle 16 races hebt voltooid, ook nog eens 50 platina punten.

Zaterdag 20 april van 19:00 uur tot 21:00 uur kan iedereen meedoen met het allereerste Mario Kart 8 Deluxe-toernooi van dit jaar. Deelnemen is gelukkig weer erg eenvoudig. Je hoeft namelijk alleen maar Mario Kart 8 Deluxe op te starten en in het hoofdmenu te kiezen voor ”Online”. Vervolgens ga je naar “Toernooi” waar je klikt op “Zoeken met een code”. Hier vul je de volgende toernooicode in: 0523-5252-0747. Jij kunt dan gedurende maximaal 16 races samen met alle andere deelnemers strijden voor de winst.