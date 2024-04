Open-world FPS The Signal From Tölva krijgt Switch versie

Volg een mysterieus signaal in een nog vreemdere wereld!

Kablater en Big Robot hebben een samenwerking aangekondigd om open-world FPS The Signal From Tölva naar de Switch te brengen. Deze game verscheen in 2017 op Steam, waar hij grotendeels positief ontvangen is. Wanneer hij op de Switch moet verschijnen is nog niet bekend gemaakt. Benieuwd naar deze titel? Hieronder kun je alvast de trailer van de PC versie bekijken.

In The Signal From Tölva verken je een vreemde vervallen wereld in de toekomst. Je bent op zoek naar de bron van een mysterieus signaal, maar zomaar op reis gaan in deze buitenaardse wereld kan niet. je zult nieuwe wapens moeten vinden en de hulp van vriendelijke robots moeten inschakelen terwijl je een oorlog tussen twee fracties probeert te navigeren. De geheimen die je onderweg tegenkomt geven je de kracht om het lot van de wereld te bepalen.