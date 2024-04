Volgende Ubisoft Forward vindt plaats op 10 juni

Over een paar maanden kunnen we weer genieten van een nieuwe presentatie!

Gisteravond kwam Ubisoft met het nieuws naar buiten dat we over een paar maanden weer met z’n alle naar een nieuwe Ubisoft Forward kunnen kijken. Hoewel er momenteel nog weinig bekend is over deze eerste Ubisoft-presentatie van dit jaar, is het al wel duidelijk dat Ubisoft ditmaal live gaat vanuit Los Angeles. Daarbij is ook de exacte datum van maandag 10 juni al een feit. Dus zet die datum vooral in jouw agenda als je niks wilt missen!

Qua aankondigingen blijft het vooralsnog even speculeren. Mogelijk brengt Ubisoft net zoals vorig jaar het eerste nieuwtje rondom de volgende Just Dance naar buiten. Hoe dan ook zal het ongetwijfeld weer een groot feest worden, ongeacht wat er op 10 juni bekend wordt gemaakt.