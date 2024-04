18 april verschijnt Lunar Axe in de eShop

Ontsnap uit een griezelig huis in deze bovennatuurlijke point-and-click-game.

Point-and-click-game Lunar Axe is al een tijdje beschikbaar op Steam, maar maakt 18 april ook debuut in de eShop. Deze bovennatuurlijke puzzelgame begint met een plotslinge aardbeving, waarna je vast komt te zitten in een vervallen huis. Maar ontsnappen blijkt moeilijker dan gedacht. En ook lijkt de aardbeving geen geheel natuurlijke oorsprong te hebben. Wellicht heeft dat iets te maken met de mysteries die je tegen het lijf loopt?

Deze game ontleent inspiratie aan Braziliaanse folklore en bestaande locaties. Daarnaast zit het bomvol handgetekende omgevingen. Door te puzzelen en gebruik te maken van de voorwerpen in je omgeving zul je de mysteries kunnen oplossen. Onderstaande trailer geeft je een idee van wat je als speler te wachten staat. Is deze game iets voor jou? Laat het ons weten in de comments!