Crypt of the Necromancer gaat lekker

Hatsune Miku komt naar een game uit 2018

Er komen de laatste tijd lekker veel updates uit voor Crypt of the Necromancer. De game is uitgebracht in 2018 op de Nintendo Switch, maar de ontwikkelaars zijn er blijkbaar nog lang niet klaar mee!

Hatsune Miku komt eraan

Na een eerdere grote update kwam de DLC, SYNCHRONY, al naar de Switch. Nu is bekend geworden dat er een samenwerking is tussen Crypt of the Necromancer en Hatsune Miku. De speciale DLC is al beschikbaar op PC, voor ongeveer 2 euro. De Nintendo Switch en andere consoles komen later. Benieuwd wat je kunt verwachten? Check dan de aankondigingstrailer hieronder.

Is dit een extra reden om de game eens uit te proberen?