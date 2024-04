Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons Sacred Reunion DLC launch trailer verschenen

Vecht met Ranzou tegen hordes aan vijanden in deze gratis update!

Sinds gisteren is de gratis DLC Sacred Reunion voor Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons verschenen. Om dat te vieren heeft ontwikkelaar Secret Base een launch trailer voor deze gratis update gedeeld. De update voegt 3 nieuwe karakters toe, twee spel modi, een co-op modus en nieuwe upgrades. Bekijk de trailer hieronder

In Sacred Reunion keert Ranzou terug na zijn laatste speelbare verschijning in Double Dragon IV. Ranzou kan gebruikmaken van de skills die hij heeft aangeleerd in zijn ninja training. Ranzou veteranen kunnen aan de slag met de gloednieuwe Survival Mode. In deze modus vecht je tegen golven van steeds sterker wordende vijanden. Tussen de rondes door upgrade jij je character om het zolang mogelijk vol te houden. Ga jij met deze gratis update aan de slag? Laat het weten in de reacties!