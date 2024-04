Metroidvania Mars 2120 uitgesteld

De game verschijnt op zijn vroegst over enkele maanden

Eerder deze week kondigde QUByte Interactive aan dat hun metroidvania titel Mars 2120 uitgesteld is. Dat dat ging gebeuren zat eraan te komen: de game’s release stond gepland voor 28 maart. Toen de game die dag niet verscheen gingen de geruchten al rond, maar nu hebben we een officiële bevestiging. QUByte Interactive gaf aan meer tijd nodig te hebben voor optimalisatie en om de speler “de beste ervaring” te kunnen geven. Wanneer Mars 2120 dan wel gaat verschijnen is niet duidelijk, maar het zal pas in de laatste helft van het jaar zijn. Benieuwd naar deze titel? Een oude trailer kun je hieronder bekijken.

In Mars 2120 heeft de mensheid inmiddels meerdere planeten in ons zonnestelsel gekoloniseerd, wat mensen de kans geeft aan de steeds slechtere omstandigheden op aarde te ontsnappen. Maar dit is niet zonder gevolgen. Op een dag ontvangt de UN een noodoproep van de eerste kolonie op Mars. Sergeant Anna “Thirteen” Charlotte en een heel team aan elite ruimte mariniers worden erop af gestuurd, maar het is niet makkelijk om er te komen. Doorzoek gevaarlijke gebieden terwijl je met angstaanjagende en mysterieuze vijanden vecht, in heftige melee en ranged gevechten. Hoe je deze aanpakt is aan jou, het is ten slotte een metroidvania! Weet jij Mars te overleven?