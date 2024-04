Nieuwe trailer Endless Ocean Luminous draait om sfeer

Het geluid van de zee…

Nintendo heeft een nieuwe trailer online gezet voor Endless Ocean Luminous. Mocht je nog twijfelen of de game iets voor jou is, dan helpt deze sfeervolle trailer je misschien over de streep te trekken. Want deze video staat volledig in het teken van de geluiden van de oceaan:

Endless Ocean Luminous is een exploratie-game waarin je als speler de oceaan verkent. De vreedzame game-serie, waar ook zeker spannende momenten inzitten als je de diepte in zwemt, is al sinds de Wii-tijd razend populair bij gamers die even willen ontsnappen van de dagelijkse hectiek. Dit nieuwste deel staat gepland voor een release op 2 mei 2024.

Ga jij in zee met deze game? Laat het weten in de comments.