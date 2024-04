Saviorless krijgt launch trailer

Ontsnap een angstaanjagende plek in deze duistere fantasy platformer.

Saviorless verscheen eerder deze week op de Switch. Om de release van deze dark fantasy actie platformer te vieren hebben Dear Villagers en Empty Head Games een launch trailer online gezet. Daarin worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet. Je kunt hem hieronder bekijken.

Saviorless is een handgetekend 2D platform avontuur met twee hoofdpersonen. Ze hebben beide hetzelfde doel: ontsnappen uit een vervloekt land met de naam “de lachende eilanden” Aan de ene kant heb je het Antar, een fragiel en roekeloos kind. Help het kind de geheimen van de eilanden bloot te leggen door op onderzoek uit te gaan en puzzels op te lossen, terwijl je de vele gevaren die zich in de ruïnes schuilhouden ontwijkt. Daarnaast heb je dan een gewelddadig, gemaskerde avatar geboren om kinderen te beschermen tegen hordes bizarre vijanden en eindbazen die door het land van de Saviors spoken. Doorsta snelle, genadeloze gevechten en versla alles wat tussen jou en je ontsnapping van de Lachende Eilanden staat.