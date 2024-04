SpringFest in Splatoon 3 vindt over twee weken plaats

Welk babydier vind jij het schattigst?

Recent werd al SpringFest aangekondigd voor Splatoon 3, maar veel was nog niet bekend. Zo moesten we nog te horen krijgen wanneer het Splatfest plaats zou vinden. Inmiddels is in de Nieuws-app op de Nintendo Switch een aankondiging verschenen. Van zaterdag 20 april om 02.00 uur tot maandag 22 april om 01.59 uur vindt SpringFest plaats.

Het thema dat daarbij hoort is natuurlijk de lente, maar welke vraag staat centraal? De vraag luidt als volgt: “Welke babydier is het schattigst? Een kuikentje, babykonijn of een berenwelp?” Vanaf volgende week vrijdag kan je jouw keuze maken op het plein in Splatsville.

Vanaf nu kan je door via het nieuwsbericht in de Nieuws-app Splatoon 3 op te starten unieke uitrusting bemachtigen. Zoek dus vooral snel het nieuwsbericht van “Splatoon 3 – Nieuws uit het Laboratorium voor Inktvisonderzoek” met de titel “Speciale kleding en achtergrond voor het SpringFest!” en bemachtig deze schattige spullen.

Voor welk team ga jij tijdens SpringFest? Laat het ons weten in de reacties!