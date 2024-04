Timothy and the Tower of Mu krijgt Switch-versie

Beklim een hoge en gevaarlijke toren om je grootvader te redden.

Kibou Entertainment heeft op Twitter aangekondigd dat ze een Switch-versie maken van de game Timothy and the Tower of Mu. Een exacte releasedatum voor de game laat nog even op zich wachten:

Timothy and the Tower of Mu is een vervolg op Timothy and the Mysterious Forest, die in 2021 naar de Switch kwam. Deze actie platformer pakt veel inspiratie van games uit het NES-tijdperk. In de game speel je als Timothy een jongen die de titulaire Tower of Mu wilt beklimmen om zijn overleden grootvader te redden. De Tower of Mu is een toren die zo hoog is dat hij verdwijnt boven de wolken en volgens legendes is gebouwd door een god. Mocht iemand de top bereiken, dan mag diegene een wens doen. Timothy begaat deze dodelijke test om zijn grootvader terug te wensen. Lukt het jou om levensgevaarlijke uitdaging te overwinnen? Laat het weten in de reacties! Bekijk hieronder de trailer voor de game: