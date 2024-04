Dating sim Bunny Garden heeft nieuwe trailer

Vanaf 18 april ben je welkom in deze 'gentlemen's haven'.

Hoewel er de komende tijd veel otome op de planning staan, komen er uiteraard ook dating sims uit die meer op een mannelijk publiek zijn gericht. Zo ook Bunny Garden. In deze game speel je Haito, die net zijn baan is kwijtgeraakt. Hij straalt aan alle kanten misère uit en dat valt ook Kana op. Zij nodigt Haito daarom uit in Bunny Garden. In deze club worden heren bediend door dames in konijnenkostuums, die hun klanten naast drankjes ook voorzien van entertainment. De nieuwste trailer stelt de drie dames in de hoofdrollen aan je voor!

Kana, Rin en Miuka zijn de gastvrouwen waarmee je in dit spel te maken krijgt. Door drankjes en snacks te bestellen, conversaties aan te gaan en spelletjes te spelen bouw je een steeds betere band met ze op. Maar Bunny Garden is natuurlijk niet gratis: doordeweeks zul je dus gewoon aan de bak moeten om je bezoekjes te kunnen betalen! De keuzes die je maakt, hebben invloed op de loop van het verhaal.

Zoals je in onderstaande trailer kunt zien, is Bunny Garden erg … visueel. Er is overduidelijk niet bezuinigd op de ‘jiggle physics’ en de makers prijzen ook het PTA (Panties-Thank You-Abundance) systeem waarbij de dames per weekdag van ondergoed wisselen. Of je gedrag erg ‘gentlemanly’ is valt te betwisten, maar daar kun je natuurlijk zelf achter komen 18 april!