[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 15

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Botany Manor

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 9 april 2024

Botany Manor is een natuurrijke puzzelgame die zich afspeelt in de 19e eeuw. In de game neem je de rol aan van gepensioneerde botanica Arabella Greene. Planten zijn haar passie en daarom probeert ze een collectie vergeten flora weer tot bloei te brengen. Dit is echter nogal een puzzel, want elke plant stelt weer andere eisen aan diens omgeving. Door Arabella’s landhuis en de omliggende tuinen goed te onderzoeken, verzamel je stukje bij beetje de informatie die je nodig hebt om elke plant de perfecte omgeving te bieden. Maar dat is niet alles wat de game te bieden heeft. Ook krijg je de tijd om op je eigen tempo het landhuis te ontdekken en bewonderen. Zo leer je ook steeds meer over het leven van Arabella.

Moonglow Bay

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 11 april 2024

Moonglow Bay is een rustgevende vis RPG, met een emotionele ondertoon. Na het verlies van je partner ga je aan het vissen, om zo de laatste wens van je partner te kunnen vervullen. Met alleen een dagboek en een hengel ga je op pad. Verken de uiterste hoeken van de oceaan om de grootste vissen te vangen en de mysteries uit het dagboek bloot te leggen. Maar dat is niet alles. Je thuishaven, Moonglow Bay, staat op de rand van de afgrond. Jouw viskunsten (en vooral de financiering die dit met zich meebrengt) geven de stad een tweede kans tot heropbouw.

The Kindeman Remedy

Prijs in de Nintendo eShop: €7,99 – 11 april 2024

In The Kindeman Remedy kruip je in de huid van Dokter Carl Kindeman die op zoek is naar het ultieme verdovingsmiddel. Alom gehaat door de medische gemeenschap door zijn ”twijfelachtige” werkmethodes accepteert hij een baan in een vreselijke gevangenis. Maar dit is slechts onderdeel van zijn plan. Hier zal hij er alles aan doen om zijn reputatie te herpakken en kan hij ongestoord zijn experimenten uitvoeren. Duik in een duister verhaal met complexe personages die de game meer diepgang geven. Zo zul je je best moeten doen om al je middelen zorgvuldig te managen in verschillende ruimtes en zal je met talloze gevaarlijke middelen moeten experimenteren. Bovendien zijn er meerdere eindes van de game om vrij te spelen. Hoe zal het verhaal zich ontrafelen met jouw aanpak?

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 april :

10 april: SokoFrog

10 april: Leadf Trails Collection

10 april: Bakery Simulator

10 april: Which Country is Larger?

11 april: Sophia the Traveler

11 april: Hentai Girls Puzzle

11 april: Loretta

11 april: Hatsumira -From the Future Undying-

11 april: Escape Game: The Deserted House

11 april: Ato

11 april: Slave Zero X

11 april: Die Again

11 april: Mimi the Cat – Mimi’s Scratcher

11 april: Let’s! Revolution!

11 april: Slave Zero X Art Gallery

11 april: Motorcycle – Extreme Driver

11 april: Cleaning Queens 2: Sparkling Palace

11 april: Hero’s Hour

11 april: Oxytone

11 april: Cirrus Business

11 april: Steel Sand Mars Chronicles – Survival Simulator

11 april: Football Cup 2024

11 april: EGGCONSOLE Dragon Slayer IV DRASLEFAMILY Msx2

11 april: Slave Zero X -Digital Deluxe Edition

12 april: Outer Terror

12 april: Buggy Off-Road Racing -Extended Edition

12 april: King Krieg Survivors

12 april: Offroad Jeep Quest – Mountain Trails

12 april: Farmyard Haven

12 april: nBlocks : Unblock your creativity

12 april: Cryptrio

12 april: Exploration Adventures (Bundle)

13 april: Overdelivery

