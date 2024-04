Super Mario Bros. Movie draait een jaar in de bioscoop

In bioscoop Tilburg Stappegoor draait hij nog steeds

Sinds afgelopen zaterdag draait de Super Mario Bros. Movie een jaar in de Nederlandse bioscoop. Het is in het huidige streamingtijdperk heel bijzonder dat een film zolang in de bioscoop draait. Vorig jaar lukte het de Nederlandse animatiefilm Knor om na een jaar nog te draaien. Daarvoor was het 23 jaar geleden met: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. De viering van deze mijlpaal vond plaats in theater Tilburg Stappegoor, de enige bioscoop die de film nog draait. Bij de middagvoorstelling maakte bezoekers kans op diverse prijzen en kregen ze taart aangeboden. Ook kon er op het evenement Mario Kart worden gespeeld en was er een Mario gerelateerde speurtocht door de bioscoop.

De film trok het afgelopen jaar ruim 790.00 bezoekers naar de bioscoop. Wereldwijd bracht hij bijna 1.4 miljard op. Het is op dit moment de meest succesvolle gameverfilming ooit! Hiernaast is het ook de meest succesvolle animatiefilm in Nederland aller tijden. Het vervolg staat gepland om in april 2026 te verschijnen. Dat de Super Mario Bros. Movie het zo goed heeft gedaan is niet gek. Naast de naamsbekendheid werd de film door fans goed ontvangen. Ik gaf hem toen een 8.2. Lees hier nog eens wat ik er van vond. Ben jij ook één van de 790.000 Nederlanders die de Super Mario Bros. Movie in de bioscoop heeft gezien? Laat het weten in de reacties!