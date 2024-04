Ato is later deze week te spelen op de Nintendo Switch

Maak je klaar voor kleurrijke omgevingen en een riskante uitdagingen!

Misschien heb je dit spel van Tiny Warrior Games al in de Nintendo eShop voorbij zien komen, maar Ato verschijnt later deze week op Nintendo’s hybride console. De game is inmiddels al een paar jaar te spelen op de computer, maar komt op donderdag 11 april dus ook naar de Switch. Deze titel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank en om Ato te downloaden heb je 365 megabyte aan vrije opslagruimte nodig. En wist je trouwens al dat dit spelletje de Nederlandse taal ondersteunt?

Ato is een sfeervolle metroidvania dat zich afspeelt in Japan. In het actie-avonturenspel kruip je in de huid van een vader die zijn verleden heeft opgegeven om eindelijk een vredig leven met zijn vrouw en kind te leiden. Echter wordt de rust al snel verstoord wanneer zijn kind wordt meegenomen. Zoals elke vader zou doen, gaat hij nu opzoek naar zijn lieveling. De zoektocht zal alleen niet makkelijk gaan, aangezien je aanvallen van je tegenstander moet ontwijken. Bovendien staan er ook nog eens platformuitdagingen op je te wachten. Zal jij jouw kind ooit nog kunnen omhelzen?

Ben je benieuwd geworden naar Ato? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!