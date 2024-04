Datum Pokémon Wereldkampioenschappen 2024 bekend

Welke goede speler zal er met een heel mooi bedrag naar huis gaan?

Zorg er maar voor dat je klaar zit, want ook dit jaar kunnen de beste spelers weer strijden in de Wereldkampioenschappen van Pokémon. De gamers doen in 2024 mee aan toernooien zoals Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon Go en Pokémon Unite. Uiteraard is ook de Pokémon Trading Card Game weer van de partij. Vorig jaar werd het evenement gehouden in Japan, maar dit jaar is het de beurt aan Hawaii. Om precies te zijn, zijn deelnemers en fans welkom tussen 16 en 18 augustus in het Convention Center in Honolulu.

Uiteraard is er net zoals vorige keer meer dan genoeg te beleven. Zo kun je onder andere te gekke merchandise kopen in de Pokémon Center en mag je uiteraard jouw favoriete spelers aanmoedigen. Ben jij er dit jaar bij? Bekijk dan vooral onderstaande video om alvast in de stemming te komen!