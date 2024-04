[Review] Botany Manor – Heerlijk sereen puzzelen

Onthaasten op een 19de-eeuws landgoed.

“Het creëren van games waarin spelers kunnen ontsnappen naar vredige, historische werelden.” Dat is de missie van kersverse indiestudio Balloon Games. Wat de setting van hun debuutgame betreft, is dit doel al bereikt. Botany Manor speelt zich namelijk af in de 19de eeuw op een prachtig, natuurrijk landgoed. Maar is deze first person puzzelgame echt een toevluchtsoord te noemen? Je leest het in onze review!

Groene vingers

In deze game stap je in de schoenen van Arabella Green, eigenaresse van Botany Manor. Arabella is een botanica: een plantkundige. En daarvoor is Botany Manor de perfecte locatie. Niet alleen staat er een imposant huis op dit landgoed, het is ook omgeven door prachtige tuinen.

Als botanica is Arabella niet lukraak aan het tuinieren, maar beoefent ze een wetenschap. Wanneer je je verhaal begint, ontdek je dan ook snel dat ze bezig is met het schrijven van een herbarium over twaalf soorten vergeten flora. Maar voordat je hierover kunt schrijven, moet je ze eerst gezien hebben. En dan blijkt dat deze planten met een reden zo mysterieus zijn. Ze stellen namelijk hele specifieke eisen aan hun omgeving voordat ze kunnen bloeien. Aan jou de taak om deze eisen boven tafel te krijgen en de planten tot bloei te brengen!

Veeleisende plantjes

Om te ontdekken hoe je de vergeten flora tot bloei brengt, zul je op onderzoek moeten in het landgoed. De tuinen en het huis zijn bezaaid met kleine brokjes informatie die, wanneer je ze goed combineert, aanwijzingen geven over de natuurlijke habitat van de planten. Het spel is daarbij opgedeeld in hoofdstukken die overeenkomen met de hoofdstukken in het boek. Wanneer je alle planten uit een hoofdstuk tot bloei hebt gebracht, kun je ook nieuwe stukken van het huis en de omliggende tuinen bereiken. Hoewel het landgoed groot is, voel je je op die manier nooit overspoeld met informatie. Dat komt de vredige sfeer ten goede.

De puzzels waren niet extreem uitdagend, maar dat vond ik geen groot probleem. Ze zaten namelijk wel erg leuk in elkaar en waren mooi verweven met de omgeving. Het voelde ook elke keer als een mijlpaal wanneer er weer een nieuwe fantasierijke bloem tot bloei kwam. In het herbarium kan je precies zien welke stukjes informatie je hebt verzameld en hoeveel je er nog mist. Daarnaast kan je de aanwijzingen aan planten koppelen: wanneer je alle juiste tips aan een plant hebt gekoppeld, krijg je een melding. Dan weet je dat de zoektocht over is, en dat je nu moet gaan nadenken over de oplossing. Dat werkte erg prettig: zo voorkom je doelloos gespeur naar een laatste hint die niet bestaat.

Een lust voor het oog

Hoewel ik me goed heb vermaakt met de puzzels, was dat niet het beste deel van het spel: dat was de sfeer. De fleurige tuinen, het statige landhuis, de kleuren, het geknisper van stenen onder je schoenen en het gefluit van vogels… Ik merkte op een gegeven moment dat ik zelfs bang was andere personen tegen te komen in het spel omdat dat de rust zou verstoren. Om de puzzels op te lossen loop je vaak heen en weer, maar ik vond dat geen enkele keer storend. Het voelde echt alsof je even een ommetje maakte op het landgoed.

Maar wat ook een belangrijk onderdeel is van dit spel, is het verhaal. Je hoofdpersoon praat niet, en je komt ook niemand tegen. In plaats daarvan vind je brieven, notities, foto’s en andere zaken die je meer vertellen over het leven van Arabella. Want als vrouwelijke wetenschapper in de 19de eeuw liep ze ondanks haar kennis tegen obstakels aan. Langzaamaan vormt zich een beeld van de vrouw in wiens voetsporen je bent getreden. En hoewel het leven nooit helemaal loopt zoals je had verwacht, vond ik het einde erg bevredigend. Het enige dat ik jammer vond, was dat je geen overzicht had van alle brieven en dergelijke die je verzamelde. Als je net zoals ik waardeloos bent met namen en achteraf stukjes informatie aan elkaar wilt verbinden, moet je opnieuw op zoek naar de betreffende documenten.

Conclusie

Botany Manor doet precies wat het belooft. Je bevindt je in een heerlijk ontspannen en vredige omgeving terwijl je op je gemak puzzels oplost. De ongedwongen sfeer sijpelt overal in door (nergens laadschermen in-game!) en ik keek er echt naar uit om de mooie nieuwe gebieden te verkennen die je elk hoofdstuk vrijspeelt. Het verhaal dat je zelf bij elkaar puzzelt is niet langdradig, al zul je wellicht een tweede keer door het landgoed heen moeten om alles echt goed aan elkaar te kunnen plakken. Als je puur op zoek bent naar een uitdagende puzzelervaring is dit spel wellicht niet voor jou weggelegd. Maar wanneer je gewoon lekker wilt ontspannen met een mooie puzzelgame, dan is Botany Manor perfect!

+ Fantastische sfeer

+ Verhaal met een bijzonder thema

– Geen hele uitdagende puzzels

– Geen overzicht van de documenten die je vindt

DN-score: 8