[Review] Moonglow Bay – Een fijn en rustig spelletje dat draait om vissen

We hebben ongetwijfeld allemaal weleens een spel gespeeld waarin je zo nu en dan moest vissen. Maar wat krijg je als de hele titel alleen maar om vissen draait? Nou, Moonglow Bay komt daar aardig in de buurt. Gelukkig bestaat het spel natuurlijk niet alleen maar uit het vangen van zeedieren. Maar waar de game nog meer uit bestaat, daar kom je in deze review achter.

Een mooi begin

Hoewel Moonglow Bay hét perfecte spel had geweest waarbij je zelf jouw eigen personage kon samenstellen, is dat helaas niet het geval. In plaats daarvoor kun je kiezen welk van de vier verschillende virtuele mensen, die staan afgebeeld op polaroid-foto’s, jou het meest representeert. Vervolgens kun je jouw naam invoeren en is jouw speelbare personage geboren. Omdat je partner best wel een groot onderdeel in het verhaal is, mag je die eveneens uitkiezen. Nadat je diegene eenmaal van een naam hebt voorzien, gaat het avontuur beginnen!

Het avontuur gaat van start op de boot van je partner. Hier zijn jullie samen aanwezig en krijg jij meteen de basis van het vissen te leren. Jij bent namelijk in tegenstelling tot jouw partner nog onbekend met het vangen van zeedieren. Als je eenmaal de eerste twee vissen hebt gevangen, kom je er achter dat er mogelijk een vloek heerst op de open wateren. Echter stelt je partner je gerust en zegt dat het allemaal wel meevalt. Ook kom je er de eerste paar minuten achter dat jij, de speler, mee bent gegaan naar het vissersdorpje voor jouw partner, die helaas kort na de eerste scène komt te overlijden. Drie jaar later besluit je het cadeautje dat je op die dag kreeg te openen. Het blijkt dat je al die tijd een visdagboek in bezit had. Omdat het cadeautje jouw ogen heeft geopend, ga jij in dit avontuur verder waar jouw partner ooit was gebleven.

Pak je vishengel er maar bij

Laten we beginnen bij het begin en uitleggen hoe het vissen precies werkt in Moonglow Bay. Allereerst zoek je een leuk visplekje uit in de baai of ga je met jouw boot naar de oceaan. Dan kies je één van jouw vishengels, dobbers en aas. Vervolgens houd je de A-knop ingedrukt en laat je die weer los, want op die manier komt de dobber in het water terecht. Nadat je wat geduld hebt gehad, trekt een vis de dobber onder water en dan kun je de vis naar je toe halen. Dit doe je door de ZR-knop ingedrukt te houden en met de linker joystick in tegengestelde richting dan de vis te duwen. Om de vis sneller binnen te halen kun je zo nu en dan ook nog op de ZL-knop klikken. Tevens is het goed om te weten dat verschillende soorten hengels, dobbers en aas andere zeedieren kunnen vangen en dat je ook nog een net tot je beschikking hebt. Maar wat kun je eigenlijk doen met al die gevangen vissen?

We gaan koken met verse vis

Het antwoord daarop is erg simpel. Je kunt namelijk allerlei verschillende gerechten maken in jouw eigen keuken! Net zoals het vissen zelf, is ook het koken niet heel ingewikkeld. Toch is het wel heel erg leuk om te doen omdat elk gerecht andere handelingen vereist. Als voorbeeld neem ik even Sizzling Fish, welke hieronder in een galerij staat afgebeeld. Als eerst haal je logischerwijs de vis uit de koelkast. Daarna krijg je de taak om deze vis te wassen bij de gootsteen. Dit doe je door het gele streepje in het blauwe vakje te houden met je linker joystick. Ook snijden gaat niet vanzelf, want je moet op het juiste moment op de A-knop klikken als de draaiende oranje cirkel over het blauwe vakje komt.

Hetzelfde geldt trouwens als je iets frituurt, al moet je dan juist de A-knop loslaten als je bij het blauwe vakje bent aangekomen. Om Sizzling Fish helemaal af te maken moet het gerecht nog even de oven in, maar dat is zo gepiept. Je hoeft namelijk alleen nog maar op het juiste moment op de A-knop te klikken. Hoe beter je elke individuele opdracht hebt uitgevoerd, hoe beter en duurder het gerecht uiteindelijk wordt. Persoonlijk vind ik het maken van gerechten echt heel erg leuk om te doen vanwege de variatie. Bovendien zijn er uiteindelijk talloze gerechten te bereiden, mits je die ontgrendeld hebt. Ook is het maken van gerechten erg handig, aangezien je er best veel schelpen, de geldeenheid van het spel, mee kunt verdienen. Uiteraard kun je ook de losse vissen verkopen, maar persoonlijk raad ik dit niet aan aangezien je dan veel minder schelpen verdient.

Help het dorp weer op te bouwen

Al die schelpen komen trouwens best goed van pas. Eén van jouw taken is namelijk om bepaalde gebouwen te renoveren. Sommige gebouwen, zoals de Cozy Cavern en de bibliotheek, zijn bijvoorbeeld verlaten en zoals je verwacht kost de wederopbouw geld. Sparen en op die manier naar je doel werken is trouwens best belangrijk in deze game, want er zijn genoeg winkels te vinden in Moonglow Bay. Zo is er onder andere een markt waar je vis, aas en recepten kan kopen en een elektronicawinkel voor handige snufjes. Ook kan het voorkomen dat je boot helaas kapot gaat. Dit kan gebeuren doordat je te vaak tegen dingen aan botst op de oceaan of dat je wordt aangevallen door een walvis terwijl je die juist wilt helpen.

Er is trouwens ook nog een aquarium te vinden in het vissersdorpje, waar je bijvoorbeeld vissen kunt doneren. Als je dit doet, kom je meer te weten over de gedoneerde vis, wat erg handig is als je de locatie bent vergeten waar je dat bepaalde zeedier kunt vangen. Omdat er 151 zeedieren zijn, ga je logischerwijs niet onthouden waar alle vissen te vinden zijn. Gelukkig is er buiten het doneren om, nog een andere manier om te weten te komen wanneer en waar er andere zeedieren te vinden zijn. Sommige bewoners en bezoekers van de baai willen jou namelijk graag dingen vertellen over bepaalde zeedieren. Dit kunnen ze zomaar uit het niets doen, maar ook nadat jij ze hun lievelingsgerecht hebt gegeven. Op die manier kun je trouwens ook meer leren over één van de vele recepten, aangezien die niet meteen vanaf het eerste moment beschikbaar zijn.

Niet altijd even duidelijk

Het is overigens goed om te weten dat je bijna altijd kunt zien waar een bepaalde missie afspeelt en waar die over gaat. In het visdagboek kun je zoveel taken selecteren als je maar wilt en op de kaart kun je zien waar deze opdracht zich plaatsvindt. Meestal staat er meer in het dagboek voldoende informatie geschreven, maar bij de hoofdmissie Fish For Clues wist ik niet zo goed wat ik moest doen. De bedoeling was hier om iets op te vissen, maar het bleek dat het niet in het water te vinden was, maar op een eiland lag. Deze gekleurde blokken wilde ik vervolgens met mijn net weghalen omdat mij dit logischer leek. Achteraf bleek dat ik hiervoor mijn hengel moest gebruiken. Gelukkig kon ik dit op het internet vinden omdat deze titel al enige tijd op de Xbox te spelen is, maar anders had ik mogelijk niet verder in het verhaal gekomen. Op een ander moment kwam ik trouwens ook even vast te zitten, dus helaas is het niet altijd even duidelijk wat je precies moet doen.

Een soundtrack om van te smullen

Ik kan wel zeggen dat ik echt fan ben van de muziek uit Moonglow Bay. De kalmerende muziek, die je dagelijks in het spel hoort, bestaat onder andere uit het getokkel van een gitaar en een viool. Dit zorgt ervoor dat dit liedje perfect past bij een rustgevend visspel als deze. Je zou misschien denken dat dit ene nummer gaat vervelen, maar dat is in mijn geval niet zo. Ik heb de game inmiddels al acht uur gespeeld en ik vind het nog steeds fijn om naar te luisteren. Uiteraard bestaat de soundtrack niet alleen maar uit dit ene liedje, maar ze hebben in ieder geval wel allemaal dezelfde heerlijke sfeer.

Moonglow Bay zit vol met voxel-art en dat betekent dat bijna alles bestaat uit allerlei kleine blokjes. Denk bijvoorbeeld aan de personages, gebouwen en een groot deel van de omgeving. Echter ziet de landschap er vaak uit als één groot gekleurd vak en zijn de voxels hier niet in terug te zien. Verder is er voor dit spel gekozen voor een kleurrijk uiterlijk, dat niet te erg van het scherm afspat. Dat is trouwens niet erg hoor, want daardoor ziet de wereld er realistischer uit. Ik heb trouwens wel nog een minpuntje als je de Nintendo Switch graag in de handheldstijl gebruikt. Alles draait overigens prima hoor, maar de tekst van de taken in het visdagboek zijn helaas niet heel makkelijk te lezen. Dit komt doordat die lettertjes vrij klein zijn. Het is niet super erg, maar absoluut wel iets om rekening mee te houden.

Conclusie

Laat ik beginnen met zeggen dat ik niet had verwacht dat een spelletje over vissen zo uitgebreid kon zijn. Om te beginnen zijn er bijzonder veel vissen op verschillende locaties te vinden en kun je hiermee talloze gerechten maken. Het koken zelf vind ik trouwens erg leuk om te doen, al is het niet super ingewikkeld. Ook zijn de dialogen van personages interessant om te volgen en zitten ze goed in elkaar. Qua speelduur zit het trouwens ook wel goed en is de prijs van €24,99 prima. Het enige waar jij nu antwoord op moet geven is of jij vissen in andere spellen wel leuk vindt. Als dat niet het geval is, zal ik deze titel overslaan. Maar als dat wel het geval is, is het wat mij betreft de moeite waard om deze game op je verlanglijstje te zetten.

+ Het maken van gerechten is leuk

+ Heerlijke soundtrack

+ Er is meer dan genoeg te doen – Kleine lettertjes in handheldstijl

– Soms zijn de missies niet helemaal duidelijk

