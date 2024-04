Skelethrone: The Chronicles of Ericona komt naar de Switch

Een nieuwe metroidvania om je in vast te bijten.

Binnenkort kunnen we weer in een nieuwe 2D-platformer duiken, want Skelethrone: The Chronicles of Ericona krijgt een release voor de Nintendo Switch. Dat bevestigen Valkyrie Initiative en 70`Strike. We hebben nog ongeveer een maandje te gaan – de game zal vanaf 7 mei verkrijgbaar zijn.

Skelethrone is een uitdagende platformer met RPG-elementen. Kenners van het genre zal waarschijnlijk opvallen dat er inspiratie is gehaald uit bijvoorbeeld Castlevania en de Souls-games. Je mag dus wel wat uitdaging verwachten. Met recente releases als Blasphemous 2 (die we gereviewed hebben), en nu dus deze nieuwe titel, lijkt het genre populair te zijn.

In Skelethrone: The Chronicles of Ericona speel jij als Derek Ericona, een heer die voorbestemd was om om te komen na verraad, maar die dat lot verruilde voor een grimmigere uitkomst. Terwijl jij het opneemt tegen bloeddorstige monsters, goddelijke wezens en uitdagende boss fights zijn het jouw eigen keuzes die het verloop van het spel bepalen. Het lot van Derek ligt dus in jouw handen.

De game is een echte metroidvania, en speelt zich af in een sombere wereld vol unieke levels die jij geheel naar eigen inzicht verkent. Met je uitgebreide arsenaal aan wapens, uitrustingen en skills versla je uiteenlopende monsters en stel je jouw skills op de proef. En omdat jouw keuzes bepalend zijn, heeft de game dus ook meerdere eindes.

Bekijk hieronder de nieuwe releasetrailer voor Skelethrone: The Chronicles of Ericona: