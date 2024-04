Dicefolk aangekondigd voor de Nintendo Switch

Een tactische roguelite!

Later dit jaar zal Dicefolk op de Nintendo Switch verschijnen. Dat nieuws is middels een trailer naar buiten gebracht. Eerder verscheen de game al op de pc via Steam. Voor de Switch-versie zal dus nog onbekende tijd gewacht moeten worden, want meer dan ergens in 2024 is niet bekend.

Dicefolk is een tactische roguelite, maar dan met een interessante combinatie. Het combineert het verzamelen van monsters met het dobbelen van dobbelstenen. Je krijgt de controle over de dobbelsteen en niet alleen voor je eigen beurten, maar ook die van je tegenstander. Op die manier word je gedwongen goed na te denken en strategische keuzes te maken. Tijdens je runs zal je chimaera’s moeten verzamelen. Elke chimaera speelt net weer anders, waardoor ook jouw tactiek moet veranderen. Door alle talismannen te vinden kan je achter de waarheid van de chimaera’s komen.