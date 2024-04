Logiart Grimoire verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Logiart Grimoire heeft eindelijk een releasedatum gekregen!

Ontwikkelaar en uitgever Jupiter heeft inmiddels al aardig wat Picross-spellen op haar naam staan. Als je dacht dat er geen puzzels meer gemaakt konden worden, dan heb je het mis! Volgende week verschijnt er namelijk weer een nieuwe game met nonogrammen in de hoofdrol, genaamd Logiart Grimoire. De titel gaat trouwens op donderdag 18 april voor een bedrag van €19,50 over de digitale toonbank.

Net zoals alle Picross-spellen van Jupiter, is het ook in Logiart Grimoire de bedoeling om cijfers als hints te gebruiken om op die manier illustraties compleet te maken. Echter pakt de game het wel een beetje anders aan, want deze titel bevat een verhaal! Jij, de speler, hebt namelijk de magische Grimoire van Logiart in handen gekregen. Eerst was dit boek van Emil, maar er is van alles misgegaan waardoor dit boek in één groot raadsel is veranderd. Dat is dan ook de reden dat de Picross-puzzels helaas niet meer goed op te lossen zijn. Gaat het jou lukken om dit boek te herstellen?

Ben je benieuwd geworden naar Logiart Grimoire? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande afbeeldingen!