[Review] Let’s! Revolution! – Mijnenveger+

Een verfrissende kijk op een oud concept.

Als je ergens tussen 1990 en 2010 op een Windows-systeem computerde, is de kans groot dat je mijnenveger kent. Zo ook de makers van Let’s! Revolution!. Zij hebben dit simpele concept genomen en in een geheel nieuw jasje gestoken. In plaats van bommen te vinden tussen stoffige grijze vakjes, moet je nu een megalomane koning omver werpen in deze mijnenveger roguelite. Is dit een succes, of kun je het beter bij de gratis Windows-versie houden? Je leest het hier!

Voor wie niet bekend is met roguelites: dit is een genre games waarbij de gameplay zich eigenlijk herhaalt. Als je doodgaat, begin je gewoon weer opnieuw. Vaak zijn dit spellen waarbij een potje niet heel lang duurt en die je telkens op een andere manier kan aanpakken. Bijvoorbeeld omdat je steeds andere vaardigheden kunt kiezen.

Hoe werkt mijnenveger ook alweer?

Een potje Let’s! Revolution! telt tien levels. Het is de bedoeling dat je in elk level de koning weet te vinden, behalve in het laatste level. Daar moet je hem natuurlijk van de troon stoten! En zodra je dat gelukt is, moet je het natuurlijk nog een keer doen in new game+ waar alles net iets moeilijker wordt ;). De levels bestaan uit een aantal vakjes: hoe hoger het level, hoe groter de kaart met vakjes wordt. Je ziet pas wat er onder een vakje ligt wanneer je erop gaat staan of er een passende vaardigheid op gebruikt. Maar geen zorgen, je hoeft niet de hele kaart op zijn kop de zetten om de koning te vinden. Door elk level loopt namelijk een lange weg met verschillende doodlopende uiteindes. De koning verschuilt zich altijd op een van de uiteindes, dus zolang je de weg volgt kom je er vanzelf. Maar…

…op de weg lopen ook koningsgezinde vijanden rond. En wanneer je die tegen het lijf loopt, is het vechten geblazen. Het onoplettend op een vijand lopen kost je levenspunten, dus zomaar de weg op stappen is geen verstandig idee. Hoe weet je dan welke tegels onderdeel van de weg zijn en welke tegels veilig zijn? Daar komt het mijnenveger-aspect om de hoek kijken! Alle tegels die geen weg zijn, hebben een getal. Dit getal vertelt je aan hoeveel ‘wegtegels’ een vakje grenst. Als je geluk hebt, kun je dus precies afleiden welke stukjes de veilige dode eindes zijn waar zich de koning of een behulpzame mede-revolutionair bevindt! Hoewel het idee simpel is, werkt het erg verslavend. Door alle toegevoegde elementen blijft het lang leuk: perfect voor een roguelite dus.

Voor ieder wat wils

Je hebt in totaal de keuze uit zes verschillende klassen waarmee je de strijd tegen de koning kan aanknopen. De speelstijl van deze klassen varieert ontzettend en zorgen ervoor dat je echt verschillende tactieken moet toepassen. Niet alleen hebben ze allemaal verschillende vaardigheden, aanvallend en/of verkennend, maar ze krijgen ook op verschillende manieren geld en energie. Die laatste twee zijn essentieel, want met geld kan je nieuwe vaardigheden en upgrades kopen terwijl je energie nodig hebt om de vaardigheden daadwerkelijk te gebruiken. Helaas vond ik niet alle upgrades even goed. Welke je kunt kopen is willekeurig bepaald. Hoewel je soms gewoon je speelstijl moet aanpassen om een bepaalde vaardigheid optimaal te kunnen gebruiken, waren er een paar die ik echt niet nuttig kon inzetten.

Eén van de klassen in Let’s! Revolution! is bijvoorbeeld de Trooper. De Trooper heeft veel aanvallende vaardigheden en krijgt geld wanneer je alle vijanden in een level verslaat. Voor elke vijf vakjes die je ontdekt, krijg je ook wat energie terug. Als je deze klasse speelt wil je dus eigenlijk zoveel mogelijk vakjes omdraaien en alle vijanden stompen. Dit verschilt ontzettend van de Shadow, die juist geld krijgt voor alle vakjes die je aan het einde van een level niet hebt omgedraaid. Omdat zijn energie elk level wordt hervuld, kun je maar beter zo min mogelijk beurten verdoen. Het was ontzettend leuk om tussen de speelstijlen te variëren, zo bekijk je het spel toch telkens weer met andere ogen.

Sorry, maar waarom zijn we hier eigenlijk?

Aan de gameplay heb ik weinig op te merken. Ik heb met veel plezier door de klassen en new game+-versies gespeeld, die per personage doorgaan tot niveau 5. Daarna kan je jezelf nog uitdagen met achievements en een ‘daily challenge’. Maar toch miste ik wel iets: een beetje verhaal. Je krijgt een korte introtekst van een paar zinnen wanneer je een potje verliest of wint, maar veel heeft het verder niet om het lijf. Waarom werpen we deze koning eigenlijk omver? En waarom voelen juist deze personages zich geroepen om dat te doen? De gameplay staat centraal en dat is helemaal prima, een ellenlang verhaal is niet nodig. Maar toch had ik gehoopt op iets meer achtergrond, vooral omdat de personages en hun korte tekstjes wel hinten op een interessante wereld.

Conclusie

Let’s! Revolution! is een roguelite die perfect werkt voor de Switch. De potjes zijn niet lang, maar lang genoeg om met je vaardigheden steeds een net iets andere aanpak te kunnen uitdiepen. De speelstijlen van de klassen zijn zo verschillend dat het spel er ook echt door verandert. Er waren wat vaardigheden die ik niet de moeite waard vond en ik miste toch wat achtergrondverhaal, maar de gameplay staat centraal en die staat als een huis. Echt een goede roguelite om tussendoor eventjes op te pakken maar waar je ook met gemak lange speelsessies van kunt houden!

+ Verslavende gameplay-loop

+ Klassen bieden gevarieerde speelstijlen

– Nauwelijks achtergrondverhaal

– Niet alle vaardigheden zijn even nuttig

DN-score: 8,5