Zo ziet Disney Epic Mickey: Rebrushed eruit op de Nintendo Switch

Bekijk hier maar liefst acht minuten aan gameplaybeelden!

Sinds de Nintendo Direct: Partner Showcase van afgelopen februari wisten we al dat de eerste Epic Mickey ook naar Nintendo’s hybride console zal komen. Echter kregen we toen alleen het openingsfilmpje van het spel te zien, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Het YouTube-kanaal GameSpot heeft de titel namelijk al even mogen uitproberen en daarom ook gameplaybeelden met de wereld gedeeld. Deze zijn uiteraard onderaan dit artikel te bekijken.

Disney Epic Mickey: Rebrushed is een 3D-platformspel waarin Mickey Mouse op avontuur gaat in Geweestland. Deze wonderbaarlijke wereld zit vol Disney-personages en er is natuurlijk genoeg te beleven. Zo kun je met jouw magische penseel verf gebruiken om de schoonheid en harmonie van Geweestland te herstellen. Echter is dat niet alles, want deze kwast zit ook vol verdunner waarmee je de omgeving kunt transformeren en tevens verborgen geheimen kan onthullen.

