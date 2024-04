Moonglow Bay is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Een paar dagen geleden kwam onze review van Moonglow Bay al online, maar vanaf vandaag is het spel eindelijk beschikbaar voor alle Switch-bezitters. Om dat te vieren kun je vanaf vandaag zelf foto’s maken in de game en heeft Nintendo een releasetrailer met de wereld gedeeld. Deze titel gaat trouwens voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank en om Moonglow Bay te downloaden heb je 1,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Moonglow Bay is een avonturenspel die zich afspeelt in de jaren 80. Je kruipt in deze game in de huid van een onervaren visser die graag de laatste wens van z´n geliefde partner in vervulling wil laten gaan. Echter gebeurt dat niet zomaar, want er komen vele uitdagingen op je pad. Sommige gebouwen uit het vissersdorpje staan namelijk op instorten en ook de open wateren kunnen gevaarlijk zijn. Verder zijn er maar liefst 151 vissen te vangen waarmee je vele gerechten kunt koken en bewoners heel blij mee kunt maken.

Ben je benieuwd geworden naar Moonglow Bay? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer of gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players.