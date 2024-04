Nieuwe trailer Super Monkey Ball Banana Rumble

Er zijn nieuwe details verschenen over de game!

Afgelopen februari werd er een nieuwe Super Monkey Ball-game aangekondigd voor de Nintendo Switch. Super Monkey Ball Banana Rumble staat gepland voor een release op 25 juni 2024. SEGA heeft een nieuwe trailer gedeeld getiteld ‘Adventure Mode’. Daarin wordt verder uit de doeken gedaan wat je kan verwachten. Je kan de trailer hieronder bekijken.

In Banana Rumble staat er een nieuw avontuur op je te wachten. Terwijl AiAi en zijn vrienden een tropisch eiland aandoen, komen ze Palette tegen. Palette is op zoek naar de Legendary Banana en ze kunnen het natuurlijk niet laten om mee te helpen. Met 200 nieuwe levels verdeeld over meerdere werelden valt er voldoende te ontdekken. Of je nu solo of in coöp wilt spelen, het kan allemaal.

