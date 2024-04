Tchia komt 27 juni uit op de Switch

Ga op avontuur met Tchia!

Gisteravond vond de Triple-i Initiative Showcase plaats. Tijdens die show is er meer informatie over de Switch-release van Tchia onthuld. Om precies te zijn is er nu een releasedatum bekend. De game zal op 27 juni 2024 verschijnen voor Nintendo’s hybride console. Een trailer kan je hieronder bekijken. Tchia verscheen vorig jaar al op PlayStation 4, PlayStation 5 en pc via Epic Games Store. Pas een paar weken geleden verscheen de game op pc via Steam.

In Tchia moet je Tchia’s familie en huis redden, nadat haar vader is ontvoerd door een stel vreemde stoffen wezens. Op avontuur heeft Tchia voldoende trucjes. Zo kan ze gebruik maken van Soul Jumping, het overnemen van een dier of object. Daarnaast kan ze springen, vliegen en klimmen. Allemaal manieren om het avontuur aan te gaan op het archipel.

