Tell Me Your Story heeft een releasedatum

Dit verhaalgedreven puzzelspel verschijnt 26 april al!

Slechts een paar weken geleden onthulde RedDeerGames de game Tell Me Your Story. Toen was er nog niet veel bekend over de game, maar er is nu een releasedatum bekend. Eén die al best snel komt. Op 26 april 2024 komt de game uit op de Nintendo Switch. Bekijk hieronder de trailer.

Tell Me Your Story is een verhalengedreven puzzelspel, dat je wellicht doet denken aan de vele fijne momenten die je samen met jouw opa’s, oma’s en andere dierbaren hebt doorgebracht. In deze game kruip je in de huid van Amelia, een meisje met een hele levendige verbeelding, dat in de zomervakantie naar haar oma Rose op bezoek gaat. Verder bevat de titel maar liefst 70 verschillende puzzels, een hartverwarmend verhaal en een schattige corgi-hond. Kijk jij al uit naar deze drukke zomer vol herinneringen en avonturen?