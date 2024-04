Trailer en releasedatum Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

Een Pac-Man Battle Royal!

Bandai Namco heeft via een nieuwe gameplay-trailer de releasedatum aangekondigd van Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs. De Pac-Man battle royal-game staat gepland voor een release op 9 mei 2024! Bekijk hier de trailer:

In Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ga je met maximaal 64 spelers tegelijk de strijd aan om als laatste Pac-Man over te blijven. Bandai Namco noemt het een “online-only-eetwedstrijd”, maar wij noemen het vooral complete chaos.

Je speelt met totaal 64 spelers terwijl je op zoek gaat naar power-ups en de bekende pallets zoals we die al kennen sinds de eerste Pac-Man uit 1980. Maar deze game wordt pas echt spannend als een doolhof begint te knipperen. Dit houdt namelijk in dat dat gedeelte wegvalt en het is aan jou om te ontsnappen voordat het zover is.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs maakt gebruik van de Unreal Engine en belooft cross-play te ondersteunen met andere systemen dan alleen de Switch. Ga jij deze game proberen? En wat was jouw eerste Pac-Man? Laat het weten in de comments.