Voltage brengt RomanceMD: Always on Call naar de Switch

Het ziekenhuis wacht op jou!

Voltage bracht in januari nog Oops, I Said Yes?! naar de Nintendo Switch. De nieuwste otome-titel die de overstap gaat maken van mobiel naar Switch is RomanceMD: Always on Call. Deze game is al beschikbaar op mobiele apparaten in de Love 365: Find Your Story-app. Het grootste verschil is dat je daar moet wachten of betalen om verder te spelen. De Switch-versie is één keer betalen en klaar. Wat op dit moment onduidelijk is, is of de Switch-versie alle content tot nu toe zal bevatten. De game verschijnt op 25 april 2024 in de Nintendo eShop.

RomanceMD: Always on Call speelt zich af in het ziekenhuis. Met vijf briljante chirurgen om je heen is het als jonge vrouwelijke dokter best lastig. Elke fout kan dodelijk zijn. Maar wie weet vind je wel de liefde bij een van hen.