3 nieuwe SNES-classics toegevoegd aan NSO

Gratis te spelen voor Nintendo Switch Online-leden!

Nintendo heeft vandaag 3 nieuwe classics toegevoegd aan Nintendo Switch Online. Het gaat om de SNES-games Amazing Hebereke, Wrecking Crew ’98 en Super R-Type. En de opvallende gamer zat het gelijk doorhebben: 2 van die games waren oorspronkelijk Japanse exclusives.

Super R-Type is de klassieke Shoot’em-up die oorspronkelijk in 1991 uitkwam voor de SNES. In 1992 konden wij Europeanen met de game aan de slag. Het is een shmup die vooral geprezen wordt om de hectische gameplay, mooie graphics en fantasierijke tegenstanders. En vanaf nu kan een hele nieuwe generatie aan de slag met deze classic.

Wrecking Crew ’98 is het vervolg op de NES-classic Wrecking Crew die, zoals de naam al aangeeft in 1998 uitkwam. Maar deze game is nooit verschenen op een ander platform dan de Japanse Super Famicom. Dit wordt de eerste keer dat westerlingen deze 16-bit-game kunnen spelen. En dat geldt ook voor Amazing Hebereke; een party-fighter uit 1994. Het kost even 30 jaar, maar dan heb je ook wat.

