Coromon krijgt fysieke Switch-release

Verdient deze game een plekje in jouw collectie?

Het is alweer bijna twee jaar geleden sinds Coromon is uitgekomen voor de Nintendo Switch. Tot dusver is de monstertem-game alleen digitaal verkrijgbaar geweest, in de Nintendo eShop. Binnenkort kunnen fans van de Pokémon-achtige titel echter een fysiek exemplaar in huis halen. Limited Run Games gaat die binnenkort namelijk uitgeven!

Op dit moment staat er alleen een standaardeditie gepland en is er nog niets bekend over eventuele speciale edities. Tussen 19 april en 19 mei kun je jouw pre-order plaatsen, en naar verwachting ontvang je dan ergens in september van dit jaar de game op de mat.

De game in vogelvlucht: Coromon is een moderne variant op het klassieke monstertem-genre, dat we onder andere kennen van games als Pokémon en het recente Palworld. Vang monsters, los puzzels op, speel turn-based battles en verken een uitgestrekte wereld: de regio Velua. Als Battle Researcher vang en train jij zoveel mogelijk Coromon en ga je de strijd aan met je rivalen.

Als refresher delen we hier nog eens de trailer van een paar jaar geleden: