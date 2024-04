Dredge krijgt een liveaction-film

De fishing sim komt naar het witte doek.

Het blijven turbulente wateren in de wereld van Dredge. Als het om deze griezelige fishing sim gaat, blijft het nieuws maar uit de grond schieten. Naast de diverse gratis en betaalde DLC die het afgelopen jaar is uitgekomen, gaat Black Salt Games nu een stap verder. De ontwikkelaar slaat de handen ineen met Story Kitchen om een liveaction-film te maken op basis van de populaire indietitel. Dat bericht Engadget.

Het lijkt allemaal nog in de kinderschoenen te staan, dus er is nog lang geen releasedatum of timeframe bekend. Wel wordt er al een beetje gehint naar wat we kunnen verwachten: het zal iets weghebben van The Sixth Sense, maar dan op het water. Een mix tussen H.P. Lovecraft met zijn onaardse horror en de stijl van Ernest Hemmingway. Als Dredge ergens aan doet denken, is het wel de lugubere verhalen van Lovecraft, dus dat kunnen we wel met elkaar rijmen.

Story Kitchen is inmiddels geen vreemde als het gaat om filmadaptaties van videogames. Ze werken bijvoorbeeld ook aan de Sifu-film en een verfilming van co-opkaskraker It Takes Two. Echter staan ook grote namen als de recente Sonic the Hedgehog-films en een aankomende geanimeerde Tomb Raider-serie op hun naam. Het bruist flink in de wereld van videogame-adaptaties!

Wat zou jij graag zien in een verfilming van Dredge? Welke elementen mogen er absoluut niet ontbreken volgens jou? Laat het ons weten in de comments.