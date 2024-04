Eiyuden Chronicle: Rising vanaf vandaag in Games Op Proef

Nintendo Switch Online-leden kunnen deze game tot 18 april gratis uitproberen.

Dankzij Games Op Proef kunnen Nintendo Switch Online-leden met regelmaat gratis een spel uitproberen. Enthousiast geworden? Dan kan je de game na de proefperiode kopen en het daarna gewoon weer oppakken waar je gebleven was. Opslagdata gaat namelijk mee over. Eiyuden Chronicle: Rising is de game die vanaf vandaag als Game Op Proef te spelen is. En geen moment te vroeg, want Rising is de (optionele) proloog van Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes die 23 april uitkomt. Wij vertellen je meer!

JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes is een met succes gesponsord Kickstarter-project. De game haalde zelfs zoveel geld op, dat ze een extra doel hebben gesteld: het ontwikkelen van een aparte game die als proloog kan dienen. Dit werd Eiyuden Chronicle: Rising. In vergelijking met Hundred Heroes is Rising dus een kleiner project, een soort ‘bonus’.

In deze 2D-side scrolling actie-RPG ga je met drie helden op schattenjacht. Maar uiteraard is deze weg niet zonder gevaren en mysterie. Uiteindelijk mondt deze game op een natuurlijke manier uit in het verhaal van Hundred Heroes. En, als we de makers mogen geloven, krijgen spelers die Rising koppelen aan Hundred Heroes ook enkele voordelen. Genoeg interessants dus! Enthousiast geworden na de demo? Wees er dan snel bij, want tot en met 26 april is deze game afgeprijsd naar € 4,49.