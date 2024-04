Horror point-and-click Tales from Candleforth komt naar de Switch

Verken donkere sprookjes in dit handgetekende avontuur

Ontwikkelaar Under the Bed Games en uitgever Feardemic hebben aangekondigd dat Tales from Candleforth naar de Switch komt. Dat niet alleen, de game verschijnt nog voor het eind van de maand. Vanaf 30 april kunnen we met deze donkere point-and-click titel aan de slag. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

Tales from Candleforth is de verzamelnaam voor een collectie sprookjes, welke geschreven zijn over een verboden boek heen. Dit was gedaan om de inhoud van het verboden boek te verbergen, maar jaren later bloed de donkere tekst erdoorheen, waardoor de sprookjes veranderen. Dit eerste verhaal gaat over Sarah, een 16 jarig meisje dat in haar eentje werkt in de apotheek van haar familie. Haar oma is een tijd geleden verdwenen, maar ze vind hints dat die wellicht nog in leven is. Terwijl ze op onderzoek gaat ontdekt ze krachten die alleen de vrouwen in haar familie kunnen erven en raakt ze langzaam maar zeker verdiept in een wereld vol mysteries, horror en occultisme. Wat voor geheim verbergt haar familie en wat is haar rol hierin?