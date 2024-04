Kill Knight aangekondigd voor de Switch

Ga op zoek naar de laatste engel in deze brute isometrische shooter.

Eerder deze week werd Kill Knight aangekondigd, het nieuwste project van PlaySide Studios. Naast dat de game op andere platformen zal verschijnen komt deze isometrische arcade geïnspireerde shooter ook naar de Switch. Een releasedatum is nog niet bekend, wel kun je hieronder alvast de trailer bekijken.

In Kill Knight speel jij een loyale ridder… of tenminste, dat was je. Verraden en verbannen naar “The Abyss” is er niet veel meer van je over, een ontheiligd lichaam in een ondood harnas. En in dit verbannen land heb je meer één doel: de laatste engel vermoorden. Vind en gebruik de zwaktes van je vijanden, manage je resources en gebruik je wraakgevoelens om alles wat in je pad staat te vermorzelen. Ga uitdagingen aan en verzamel nieuwe stukken harnas om je ridder nog dodelijker te maken. Creer een unieke speelstijl met de vele wapens, zwaarden en uitrustingen en vind die laatste engel.