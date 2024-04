Mario kart 8 Deluxe en Splatoon 3 World Championships vinden dit weekend plaats

Gaat Europa er dit jaar met de winst vandoor?

Na de annulering van Nintendo Live 2024 moest de datum voor de World Championships van Splatoon 3 en Mario Kart 8 Deluxe worden verplaatst naar een latere datum. Deze datums vallen dit weekend. Op zaterdag 13 april begint om 07:00 uur s’ ochtends de eerste finaleronde van de Splatoon 3 World Championship 2024. Zondag 14 april volgt om 04:00 uur s’ nachts de finaleronde van Mario Kart 8 Deluxe gevolgd door de tweede finaleronde van Splatoon 3 om 07:00 uur s’ ochtends. De kampioenschappen vinden plaats in Japan, maar via het YouTube YouTube-kanaal van Nintendo of America kun je ook online volgen.

Dit jaar vind het evenement voor het eerst in tijden weer plaats. De laatste keer dat het evenement werd gehouden was in 2019. De Duitse KaiZer vertegenwoordigt Europa in de Splatoon 3 kampioenschappen. Voor Mario Kart 8 Deluxe mag de Franse Thomas ons vertegenwoordigen. Beide heren wisten hun posities te bemachtigen in de Mario Kart 8 Deluxe en Splatoon 3 European Championships in 2023. Onze Jorden is toen fysiek aanwezig geweest bij dit evenement. Lees hier wat hij daar van vond.

