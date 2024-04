Umbraclaw krijgt gratis demo in de eShop

Verken nu de eerste paar levels van deze nieuwe 2D actie platformer

Vlak voor de release op 30 mei komt game-ontwikkelaar Inti Creates met een gratis demo voor de 2D actie platformer Umbraclaw. Deze demo is nu in de eShop te downloaden. Deze demo bevat een hoop content. Zo kun je aan de slag met de tutorial, de twee openingslevels waaronder de eindbaas gevechten en de hub wereld verkennen. Dit nieuws werd gedeeld oor het Twitter-account van Inti Creates, die hier ook wat character art deelde:

Umbraclaw is een 2D actie platformer. Je speelt als de huiskat Kuon die helaas is overleden. Kuon is daardoor in de Soulplane beland en probeert terug te keren naar zijn baasje. De reis blijkt niet zo gemakkelijk te zijn als gehoopt. Onderweg treft de kat vele vijanden aan, maar zonder de mogelijkheid om aan te vallen is de strijd onmogelijk. Via Shadowstep moet Kuon ongemerkt langs vijanden en bazen. Door Shadowstep te gebruiken bouwt hij een skill energy op waarmee uiteindelijk de Fatal Blow uitgedeeld kan worden. Daarnaast kan Kuon transformeren naar een menselijke gedaante waarmee vechten een stuk makkelijker wordt. Maar ja, een kat heeft maar negen levens. Red je het om op tijd terug te zijn bij je baasje? Bekijk hieronder de trailer.