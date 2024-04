Xuan Yuan Sword 7 krijgt releasedatum

Het heeft even geduurd, maar een releasedatum is eindelijk gegeven!

De Switch versie van Xuan Yuan Sword 7 heeft een release datum gekregen. De game, die oorspronkelijk alweer uit 2020 komt, zal op 30 mei op de Switch verschijnen. Dat heeft Eastasiasoft eerder deze week aangekondigd. Benieuwd naar deze titel? Hieronder kun je een trailer bekijken.

Xuan Yuan Sword 7 is een actie RPG met real-time gevechten met een diepgaand verhaal waarvan zijn inspiratie uit de Chinese cultuur komt. In de game neem je de rol aan van Taishi Zhao, een kalme zwaardvechter die bij een tragisch lot betrokken raakt. Om zijn familie te beschermen besluit hij op reis te gaan om de waarheid te vinden. Stenen vee, eeuwenoude tombes die plotseling opengaan en 10 jaar aan oorlog en hongersnood hebben het land alleen geen goed gedaan. Kan hij het lot van het land draaien of is hij gedoemd vergeten te worden?