Surprise release Evil God Korone

Een horror game waarin je alleen maar naar links hoeft te lopen...

Evil God Korone is verschenen op de Nintendo Switch. Deze horror game is een samenwerking tussen Tsigunohi (een collectie Japanse horror games waarin je doel simpel is, je hoeft alleen maar naar links te lopen) en hololive Vtuber Inugami Korone. De game kwam oorspronkelijk in 2021 naar de PC, waar hij goed ontvangen werd. De trailer kun je hieronder bekijken

Evil God Korone is een “brainwashing” horror game die de horror langzaam opvoert. Jij speelt een mannelijke student, die simpelweg op weg is naar huis. Tijdens het lopen ziet hij een reclamebord waar Inugami Korone op staat. Na het uitspreken van een bepaald woord blijkt zijn wereld langzaam maar zeker te veranderen. Blijf maar naar links lopen…