Wrath: Aeon of Ruin komt eind deze maand naar de Switch

Het heeft even geduurd, maar eind deze maand verschijnt hij eindelijk op de Switch!

Kennen jullie Wrath: Aeon of Ruin nog? Deze game werd begin 2019 aangekondigd, en was een nieuwe game van 1C Entertainment en 3D Realms die zo uit 1996 leek te komen. De game zou begin 2020 uit moeten komen, maar na een initiële demo en wat gameplaybeelden werd er niet veel meer van vernomen. Tot begin dit jaar. In februari kwam de game eindelijk uit voor steam, en binnenkort kunnen we ook op de Nintendo Switch met deze titel aan de slag. De release staat namelijk gepland voor 25 april. Benieuwd hoe de game er ook alweer uitzag? Hieronder kun je de release trailer bekijken.

In Wrath: Aeon of Ruin volg je het verhaal van Outlander, een personage dat aanspoelt op een stervende wereld. Uit de mist verschijnt een mysterieus personage genaamd The Shepard of Wayward Souls, die je de taak geeft om de laatste Guardians of de Old world te verslaan. Gewapend met wapens en artifacts ga je op pad, waarbij je zowel je geest als je wapens schept zult moeten houden.