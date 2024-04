Botany Manor gameplay gedeeld

Krijg hier een eerste indruk van deze ontspannen puzzelgame

Botany Manor is afgelopen dinsdag verschenen voor de Switch. Onze Alex mocht de game reviewen. Zij was erg over de game te spreken en gaf hem een welverdiende 8! Het YouTube kanaal Handheld Players heeft in verband met de release van Botany Manor nu een video gedeeld met de eerste 30 minuten van de game, deze kun je hieronder bekijken.

Botany Manor speelt zich af in de 19de eeuw. Hier kruip je in de huid van de gepensioneerde botanica (plantkundige) genaamd Arabelle Greene. Planten zijn altijd haar passie gebleven, en daarom probeert ze om een collectie vergeten flora weer tot bloei te brengen. Dit is echter nogal een puzzel, want elke plant stelt weer andere eisen aan diens omgeving. Door Arabella’s landhuis en de omliggende tuinen goed te onderzoeken, verzamel je stukje bij beetje de informatie die je nodig hebt om elke plant de perfecte omgeving te bieden.

Maar het draait niet alleen om het uitvogelen van plantenwensen. Je krijgt ook de tijd om de omgeving op je eigen tempo te ontdekken en bewonderen. Zo leer je ook steeds meer over het leven van Arabella. Dat belooft dus een heerlijk ontspannen puzzelervaring te worden.