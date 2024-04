Houd jij de dagelijkse demonen al bij?

Ook Shin Megami Tensei V: Vengeance zit er vol mee!

Nog twee maanden voordat we los kunnen met Shin Megami Tensei V: Vengeance! Eerder wakkerde Atlus het enthousiasme weer aan met een nieuwe trailer. Maar inmiddels trakteert hun YouTube-kanaal ‘atlustube‘ ons ook op een dagelijkse demon. Uiteraard spelen deze wezentjes in Vengeance net zo’n grote rol als in diens voorgangers. En als Atlus zou willen, kunnen ze ons met gemak een dagelijkse demon laten zien tot de releasedatum. Er zijn er genoeg! Vandaag staat de mysterieuze Amabie in de schijnwerpers.

De demonen in de Shin Megami Tensei-serie zijn veelal gebaseerd op mythen, legenden en folklore. Dit geldt ook voor Amabie. Dit wezen zou ooit in Japan uit de zee zijn verschenen om een bijzondere profetie door te geven: de komende oogstseizoenen zouden goed verlopen. En als mensen ziek werden, moest je deze als geneesmiddel een afbeelding van de Amabie laten zien. Maar ja, dit is natuurlijk slechts de basis. Als je onderstaande trailer bekijkt, lijkt de Amabie vooral een bovennatuurlijk popidool! Niet gek voor een wezen dat plaatjes van zichzelf als een magisch geneesmiddel ziet.

Hoewel de officiële demonentrailers in het Engels zijn, maken veel YouTubers een eigen variant met een Engelse vertaling. Mocht de automatische vertaling voor jou niet genoeg zijn, dan kan je dus altijd daar even spieken. Ga jij de dagelijkse demonen in de gaten houden?

Wat is Shin Megami Tensei V: Vengeance voor game?

Vengeance is een soort ‘plus-versie’ van de oorspronkelijke Shin Megami Tensei V uit 2021, compleet met onder meer alle DLC, een extra verhaallijn, een nieuwe dungeon, extra quests … Genoeg te doen dus! En gezien het feit dat de oorspronkelijke versie destijds met een 9,8 is beoordeeld, belooft ook Vengeance een succes te worden. Als je schrikt van de ‘V’ in de titel: geen zorgen. Hoewel deze game inderdaad onderdeel is van een grotere serie, is dit een losstaand verhaal. Kennis van de voorgangers is dus niet nodig.

In deze game speel je een middelbare scholier die plots terechtkomt in een post-apocalyptische versie van Tokyo. En alsof dit nog niet erg genoeg is, wemelt het plots van de demonen! Gelukkig krijg je snel de kans je te verdedigen tegen deze demonen. Je leert zelfs demonen rekruteren, die je in turn-based gevechten kunt inzetten. Maar onder de oppervlakte speelt er meer dan een ‘simpele’ demonenplaag, en jouw keuzes zullen ook het einde van deze game bepalen.