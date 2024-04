Loretta krijgt launchtrailer

En Loretta wil wraak.

Deze week is de psychologische thriller Loretta uitgekomen. In het teken van de release heeft Dangen Entertainment een nieuwe launchtrailer uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken. Aan horrorelementen lijkt het in ieder geval niet te ontbreken.

Jij speelt als Loretta, en je komt erachter dat je man Walter ontrouw is geweest. Wat je nog meer ontdekt, is dat er een goed gespekte levensverzekering op zijn naam staat. Er vormt een plan. Loretta begaat langzaam maar zeker het pad van de criminaliteit, maar uiteindelijk is het aan jou hoe ver haar lugubere plannetje uitgevoerd zal worden. Kan ze het loslaten en verdergaan, of is dit een gevalletje zoete wraak?

Deze verhaalgedreven game met duidelijke film noir-invloeden vormt een eerbetoon aan grote horrorlegendes als Alfred Hitchcock en Stephen King. Dankzij de vertakkende gameplay en dus ook meerdere eindes lijkt de game geschikt te zijn om meerdere keren te spelen.

Loretta is nu te downloaden in de Nintendo eShop.