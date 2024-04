[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 16

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Grounded

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 16 april 2024

In Grounded speel je een kind dat gekrompen is. Je bent momenteel net zo groot als een mier… en dat brengt behoorlijk wat gevaren met zich mee! Speel alleen of met andere spelers terwijl je je achtertuin op een compleet andere manier ziet, en deze reusachtige wereld probeert te overleven. Verken de wereld, bouw structuren, vecht tegen reusachtige insecten (waar je zelf in je basis niet veilig voor bent!) en volg het verhaal. Want wat is er precies gebeurd? Hoe kom je zo klein? Wie heeft dit gedaan en nog belangrijker, hoe kom je weer thuis?

Planet of Lana

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 16 april 2024

Planet of Lana is een prachtig handgetekend platform avontuur boordevol puzzels. Het verhaal speelt zich af op een wereld die ooit de plek was waar een perfect balans heerste tussen mens, natuur en dier. Dat is nu helaas niet meer zo, een gezichtloos leger heeft dat delicate balans jaren geleden ruw verstoord. Maar dit verhaal gaat niet over dat leger. Dit verhaal gaat over een levendige en prachtige planeet en een reis die ondernomen moet worden om die planeet zo te houden. Een jong meisje en haar loyale vriend gaan op deze reis, een reis door een prachtige wereld vol koude machines en onbekende wezens.

ArcRunner

Prijs in de Nintendo eShop: – 18 april 2024

ArcRunner is een cyberpuk roguelite shooter, waarin je probeert een rogue AI te stoppen. Baan je een weg door de enorme dystopische bad “The Arc” terwijl je intense vuurgevechten aangaat met cybernetische wapens. Kies welk pad je bewandeld en welke upgrades je uit probeert om de hordes vijanden te verslaan. Verzamel daarnaast nanites die na je run gebruikt kunnen worden om permanent je personage te verbeteren. Je hoeft de uitdaging daarnaast niet alleen aan te gaan: ArcRunner kan ook co-op gespeeld worden met twee vrienden.

Wat verder verschijnt in de week van 15 tot en met 21 april :

15 april: Zoo Keeper

15 april: Dream Tactics

16 april: Rose & Camillia Collection

16 april: Mars Assault 3D Shooter

17 april: Reigns Beyond

17 april: The Mildew Children

18 april: Stone Age

18 april: 4 wint

18 april: A Tale of Paper: Refolded

18 april: Sokobalien

18 april: Lunar Axe

18 april: Sokobond Express

18 april: Ikki Unite

18 april: Epic Dumpster Bear 1.5 DX: Dumpster Fire Rebirth

18 april: Archer 3D Bow Shooting Range

18 april: Pretty Girls Escape Plus

18 april: Picross -LogiartGrimoire-

18 april: Unboxing

18 april: Aery Cyber City

18 april: Trackline Express

18 april: EGGCONSOLE HYDLIDE II PC-8801

19 april: Burger Chef Tycoon: Ultimate Edition

19 april: Scheming Through the Zombie Apocalypse Ep2: Caged

19 april: Bowling Fever – Extended Edition

19 april: Ready Steady Ship!

19 april: Magical Girl Dash

19 april: CornKidz 64

19 april: Cooking Arena – 10 in 1 Edition

20 april: Risky Chronicles and the Curse of Destiny

