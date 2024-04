Hatsune Miku’s Fitness Boxing ontvangt leeftijdsclassificatie van ESRB

Samen boksen met Hatsune Miku? Ja, dat kan in deze game!

Onze favoriete Vocaloid-ster staat later dit jaar al op de bühne in Nederland, maar ook heeft ze haar eigen games. Zo schittert Hatsune Miku in rhythm-games en allerlei andere type games. Maar samen sporten is nog niet mogelijk voor de mensen in het Westen. Of toch wel binnenkort? Alleen In Japan verscheen eerder Hatsune Miku’s Fitness Boxing. Zeer waarschijnlijk komt daar binnenkort verandering in, al is het nog wachten op een officiële aankondiging.

De ESRB heeft de game namelijk beoordeeld en de leeftijdsclassificatie van “E for everyone” gegeven. Dat betekent dat de game hoogstwaarschijnlijk uit gaat komen in Amerika. Vaak is het ook een aanwijzing dat de game een algehele westerse release krijgt.

Hatsune Miku’s Fitness Boxing heeft de gameplay van eerdere Fitness Boxing-games. Door dagelijks je bokssessies te voltooien kom je uiteindelijk in een betere vorm. Met Hatsune Miku die je aanmoedigt moet dit toch wel dé reden zijn om vol te houden?

Zou jij deze game kopen? Ben je fan van Hatsune Miku? Laat het ons weten in de reacties!