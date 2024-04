Horrific Xenatorium aangekondigd voor de Nintendo Switch

In een wereld waar echt en nep overlappen. Kan jij ontdekken wat echt waar is?

Uitgever Kemco staat bekend om de vele ROG-releases op de Nintendo Switch. Ditmaal doen ze het anders en brengen ze een visual novel uit. Het gaat om de horror visual novel Horrific Xenatorium. De game zal op 26 april 2024 verschijnen op de Nintendo Switch en andere platforms.

Rui Genzaki raakt besmet met het virus Spiria, wat al voor een heuse epidemie heeft gezorgd. Door Spiria gaat hij hallucineren en heeft hij last van deliria. Zijn zusje brengt hem daarom naar het ziekenhuis. Daar vindt hij de liefde, maar ook angstaanjagende monsters. Is wat hij ziet echt or blijft het een hallucinatie te zijn?